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المجلس الانتقالي ينفي أنباء تأجيل الاجتماع مع قوى التغيير

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أكد المجلس العسكري الانتقالي أن جلسة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير اليوم السبت قائمة وفق ماحددته الوساطة الاثيوبية الافريقية مساء اليوم وستناقش الوثيقة الدستورية.

ونفي بحسب وكالة السودان للأنباء عدم صحة الأنباء التي أوردتها بعض الجهات حول تأجيل الجلسة.

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