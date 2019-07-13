وزارة المعادن: النيل الأزرق غنية بالمعادن الثمينة

كشفت وزارة المعادن أن ولاية النيل الأزرق غنية بعدد من المعادث الثمينة، خلاف الذهب، كالكروم والرخام والبرنايت، وأكدت أن هذه المعادن يمكن أن يكون لها إسهام في الاقتصاد القومي، الأمر الذي يحتم الاهتمام بتطوير التعدين بالولاية.

وأكد والي ولاية النيل الأزرق، اللواء أحمد عبدالرحيم شكرت الله، حرص ولايته على الاهتمام بقضايا التعدين والنهوض به لرفد خزينة الدولة والولاية.

وأشاد خلال لقائه وفد وزارة المعادن، بالتنسيق التام مع كافة المؤسسات ذات الصلة بعمل التعدين بالولاية، موجهاً في الوقت ذاته بزيادة الإنتاج والإحاطة بكافة المعادن المنتجة.

من جهته، أشاد وكيل وزارة المعادن، د.عباس الشيخ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولاية تجاه قضايا التعدين، مؤكداً اهتمامه بمراقبة وتنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية، وكشف عن تشييد مدرسة بمحلية بلنق بواسطة شركة التنامي للتعدين .

من جانبه، شدد مدير الإدارة العامة للتعدين الصغير بالشركة السودانية للموارد المعدنية، المهندس محمد خليفة، على ضرورة الاهتمام بالمعادن الأخرى.