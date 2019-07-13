بالصور : شاهد كيف تحول هجوم برشلونة إلى وحش كاسر …! كم هدف سيتم تسجيله…؟!

ربما يرى البعض أن هناك مبالغه كبيرة في العنوان أو انتقاص من الأندية الأخرى وعلى رأسها ريال مدريد … هذا افتراض خاطيء لأن الحديث هنا يختص بالصفقة الأهم في خط هجوم برشلونة وهو الفرنسي بطل العالم انطوان غريزمان الذي حل أخيراً بجوار كل من ميسي وسواريز في خط المقدمه.

بحسب موقع هاي كورة فإن التشكيلة المبدئية كاسحة وقوية ، الفريق في الموسم الماضي بدون غريزمان استطاع أن يحقق الدوري بكل سهولة ليس ذلك فقط بل أن الفريق سجل 90 هدفاً و نسبة الرباعي منها 70 هدفاً وهي على النحو التالي :

ميسي سجل 36 هدف

سواريز سجل 21 هدف

ديمبلي سجل 8 اهداف

وكوتينيو سجل 5 اهداف

Advertisements

الاجمالي هو 70 هدفاً من أصل 90 هدف تم تسجيلها في الدوري من قبل هذا الرباعي

والآن وبعد أن انضم غريزمان إلى هذه الكوكبة حتماً الأسماء السابقة بالإضافة للمهاجم الفرنسي سيتخطون 85 إلى 95 هدفاً … بصرف النظر عن أهداف باقي اللاعبين الآخرين وهذا يعني أن هجوم برشلونة سيتخطى حاجز الـ 110 أهداف في الموسم القادم وهذا يعني أن فرص برشلونة في تحقيق الدوري كبيرة جداً .

هذا ليس إعلان رسمي بل مجرد توقع مبني على أرقام … ففي كل موسم قبل بدايته نتحدث بلغة الأرقام وغالباً ما تتحقق ما لم يحدث اي أمر طاريء أو مستجدات خارجة عن المعطيات الحالية .

من جديد هنا لا نعني أي انتقاص من فريق الليغا ولكن وبكل أمانة الأسماء الموجودة في هجوم برشلونة مرعبة جداً وسيكون لها بصمة أوروبية … ننتظر و نشاهد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)