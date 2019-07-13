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بالصور : شاهد كيف تحول هجوم برشلونة إلى وحش كاسر …! كم هدف سيتم تسجيله…؟!

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يوليو-2019

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بالصور : شاهد كيف تحول هجوم برشلونة إلى وحش كاسر …! كم هدف سيتم تسجيله…؟!

ربما يرى البعض أن هناك مبالغه كبيرة في العنوان أو انتقاص من الأندية الأخرى وعلى رأسها … هذا افتراض خاطيء لأن الحديث هنا يختص بالصفقة الأهم في خط هجوم وهو الفرنسي بطل العالم انطوان غريزمان الذي حل أخيراً بجوار كل من وسواريز في خط المقدمه.

 

بحسب موقع هاي كورة فإن التشكيلة المبدئية كاسحة وقوية ، الفريق في الموسم الماضي بدون غريزمان استطاع أن يحقق الدوري بكل سهولة ليس ذلك فقط بل أن الفريق سجل 90 هدفاً و نسبة الرباعي منها 70 هدفاً وهي على النحو التالي :

ميسي سجل 36 هدف

سواريز سجل 21 هدف

ديمبلي سجل 8 اهداف

وكوتينيو سجل 5 اهداف

 

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الاجمالي هو 70 هدفاً من أصل 90 هدف تم تسجيلها في الدوري من قبل هذا الرباعي

 

والآن وبعد أن انضم غريزمان إلى هذه الكوكبة حتماً الأسماء السابقة بالإضافة للمهاجم الفرنسي سيتخطون 85 إلى 95 هدفاً … بصرف النظر عن أهداف باقي اللاعبين الآخرين وهذا يعني أن هجوم برشلونة سيتخطى حاجز الـ 110 أهداف في الموسم القادم وهذا يعني أن فرص برشلونة في تحقيق الدوري كبيرة جداً .

 

هذا ليس إعلان رسمي بل مجرد توقع مبني على أرقام … ففي كل موسم قبل بدايته نتحدث بلغة الأرقام وغالباً ما تتحقق ما لم يحدث اي أمر طاريء أو مستجدات خارجة عن المعطيات الحالية .

 

من جديد هنا لا نعني أي انتقاص من فريق الليغا ولكن وبكل أمانة الأسماء الموجودة في هجوم برشلونة مرعبة جداً وسيكون لها بصمة أوروبية … ننتظر و نشاهد .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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