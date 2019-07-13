بالفيديو : ملكة نوبية .. المغني العالمي “وايكليف جين” يغني للثورة السودانية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيس بوك ويوتيوب يحتوي المقطع على أغنية أجنبية داعمة للثورة السودانية بعنوان (ملكة نوبية) للمغني العالمي “وايكليف جين” .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فإن “وايكليف جين” هو مطرب راب وريغي ومنتج موسيقي هايتي واسمه الحقيقي “وايكلف جينل جين” يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية و مولود في “كروا دي بوكي” سنة 1969 .
ووجد العمل تفاعلاً كبيراً جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وخارجه ، حيث تعتبر الثورة السودانية الآن مثالاً للتحضر و الرقي في المطالبة بالحقوق وذلك لسلميتها .
وعبر المغني عن إعجابه بالكنداكات السودانيات لقوتهن ، و الأطفال أيضاً لدورهم الكبير في الثورة ، وقال إن مملكة كوش ستعود مجدداً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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