الوسيط الإفريقي: إرجاء توقيع الإعلان الدستوري إلى الأحد

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولبد لبات، السبت، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم الأحد.
وقال ولد لبات بحسب”سكاي نيوز عربية” إن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات.
وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الإفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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