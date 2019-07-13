دانيال كودي: الحكومة المقبلة يقع على عاتقها مهام كبيرة

أكد الفريق دانيال كودي رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام، أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيفضي إلى حكومة ذات كفاءات وخبرات.

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وقال كودي في تصريح بحسب (smc) إن الحكومة المقبلة يقع على عاتقها مسئوليات ومهام كبيرة أبرزها جمع شتات القوى السياسية ، مبيناً أن الاتفاق يسع الجميع ولا إقصاء لأحد ، مشيراً إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستقود إلى الانتقال السلمي للسلطة ودولة القانون والدستور ، و أضاف بأنهم قاموا بدعوة جميع المجموعات المسلحة للانضمام إلى ركب السلام .

ولفت كودي إلى أنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة في جميع المستويات لأجل ترسيخ دعائم الوطن وتوحيد الصف الداخلي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)