التاريخ: 13-يوليو-2019
14 مشاهدة
أكد الفريق دانيال كودي رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام، أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيفضي إلى حكومة ذات كفاءات وخبرات.
وقال كودي في تصريح بحسب (smc) إن الحكومة المقبلة يقع على عاتقها مسئوليات ومهام كبيرة أبرزها جمع شتات القوى السياسية ، مبيناً أن الاتفاق يسع الجميع ولا إقصاء لأحد ، مشيراً إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستقود إلى الانتقال السلمي للسلطة ودولة القانون والدستور ، و أضاف بأنهم قاموا بدعوة جميع المجموعات المسلحة للانضمام إلى ركب السلام .
ولفت كودي إلى أنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة في جميع المستويات لأجل ترسيخ دعائم الوطن وتوحيد الصف الداخلي بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر دانيال كودي: الحكومة المقبلة يقع على عاتقها مهام كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.