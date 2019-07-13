حميدتي: لسنا أعداء قوى “التغيير” بل شركاء

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، أن “المجلس ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير بل شريك”.

وفي كلمة أمام تجمع جماهيري بمنطقة حجر العسل بولاية نهر النيل ، تعهد المسؤول السوداني، السبت، “بمحاسبة أي فاسد”.

وقال حميدتي بحسب “العربية نت” إن “انحيازنا للثورة لم يكن من فراغ”، مشدداً على “ضرورة السير للأمام، وعدم الالتفات للخلف”.

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هذا وأفاد مراسل “العربية”، السبت، أن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أعلن أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير طلبا تأجيل الاجتماع إلى الغد، الأحد، وذلك بطلب منهما للتشاور ومزيد من التحضير.

ودافع نائب الانتقالي، الذي يترأس قوات “التدخل السريع”، عن تلك القوات مؤكداً أنها لعبت دوراً منذ أشهر في الحفاظ على أمن الخرطوم.

وأوضح أن عناصر قوات التدخل السريع “ليسوا ملائكة، وسنحاكم كل مسيء”.

وكشف حميدتي عن وجود “مندسين وأجهزة مخابرات” تعمل على تشويه صورة قوات “التدخل السريع”، وتسرب فيديوهات مزورة تسيء إلى هذه القوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)