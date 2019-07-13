إبعاد أمراء وأعضاء من بعثة حج الجزيرة

التاريخ: 13-يوليو-2019 فى : أخبار 46 مشاهدة Advertisements كشف مدير الشئون الإدارية بالهيئة العامة للحج والعمرة عرمان حسين عن إبعاد 23 أميراً و4 من أعضاء بعثة حج قطاع الجزيرة. وأرجع حسين في تصريح بحسب “سونا” ذلك لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للحج والعمرة وقطع بعدم وجود أي إستثناءات في إختيار الأمراء وأعضاء البعثه لأن أعمال الحج غير قابلة للمجاملات والترضيات والإدارات الأهلية ، موجهاً إدارة الحج والعمرة بالجزيرة للإسراع بسد النقص في الأمراء وأعضاء البعثة بأسرع وقت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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