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شمال دارفور تعلن فتح مناطق جديدة للإستثمار فى الذهب

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يوليو-2019

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شمال دارفور تعلن فتح مناطق جديدة للإستثمار فى الذهب

أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور عن فتح باب الإستثمار فى مجال تعدين الذهب بمناطق جديدة بعدد من المحليات، فى وقت أكدت فيه إستقرار الأوضاع الأمنية وخلو الولاية من أى مهددات أمنية.

 

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ودعا اللواء ركن مالك الطيب خوجلى والى شمال دارفور المكلف في تصريح بحسب (smc) الشركات والمستثمرين بالعمل فى مجال التنقيب عن الذهب بالولاية ، متعهداً بتوفير كافة الضمانات والتسهيلات لكل من يرغب فى الإستثمار، سيما وأن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة.

 

وكشف خوجلى عن وجود كميات كبيرة من معدن الذهب بمحليات الكومة والمالحة ومنطقة العطرون، مشيراً إلى أن حكومة الولاية ستقوم بتسهيل عمل الشركات والراغبين في الإستثمار بتلك المناطق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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