أتلتيكو مدريد يصيب جريزمان بخيبة الأمل

رد سيفان كاريان، محامي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الجديد، على بيان أتلتيكو مدريد الأخيرة، بعد انتقال اللاعب للبارسا.

وكان أتلتيكو مدريد قد أصدر بيانًا عقب إعلان برشلونة التعاقد مع جريزمان، مؤكدا أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الحصول على 80 مليون يورو إضافية، نظرًا لأن الاتفاق مع اللاعب كان قبل موعد تقليص الشرط الجزائي، من 200 إلى 120 مليون يورو.

وبحسب موقع كورة قال كاريان، خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أنطوان يشعر بخيبة أمل شديدة من موقف أتلتيكو مدريد وأعضاء إدارته، الذين يتصرفون بسوء نية مدهشة، وعكس مضمون الحديث معه في الجلسات الخاصة”.

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وعن البيان الذي أصدره أتلتيكو مدريد أمس الجمعة، أجاب: “إدارة النادي تفعل ما تراه مناسبًا، ونحن سنقوم بنفس الشيء إذا لزم الأمر”.

وأردف: “في الوقت الحالي لدى جريزمان فصل جديد في مسيرته الكروية، ويريد الاحتفال بهذه الخطوة في نهاية الأسبوع، واكتشاف منزله الجديد”.

وختم بأن جريزمان يضع كامل تركيزه على تحقيق الانتصارات مع برشلونة، مؤكدا أن مشروع النادي الكتالوني يثير حماسه بشكل كبير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)