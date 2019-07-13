وعادة يتم تفعيل خدمة المساعدة الصوتية من غوغل عندما يتوجه إليها المستخدم، من خلال الضغط على زر أو مخاطبتها. وأقرت المجموعة بأن هذا التطبيق قد يسجل عن طريق الخطأ، عندما يرصد تعبيرات في الخلفية قد يستخدمها ككلمات مفتاح. وبررت المجموعة العملاقة هذا الإجراء بأن خبراء لغات يستمعون إلى تسجيلات مستخدمي خدمة المساعدة الصوتية، بهدف تحسين فهمها للكنات المختلفة. وأضافت أنه عمل “ضروري لاستحداث منتجات مثل (أسيستنت غوغل)”. Advertisements

وبحسب سكاي نبوز عربية كانت “في آر تي” قد قالت إنها استمعت إلى أكثر من ألف تسجيل مأخوذ من أجهزة في بلجيكا وهولندا، حوالى 153 منها سجل عن طريق الخطأ.

وتشمل تلك التسجيلات محادثات بين مستخدمين عن حياتهم العاطفية أو أولادهم، والبعض منهم يقدم معلومات شخصية مثل عناوينهم.

وتحقق غوغل في كيفية تسريب هذه التسجيلات من جانب موظف “لم يلتزم بالسياسة المعمول بها في مجال أمن المعلومات”.

وأشارت إلى أن موظفيها ليس في وسعهم الاطلاع إلا على 0,2 في المئة من التسجيلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحذر.. غوغل تتجسس على المحادثات الصوتية “الخاصة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.