أحكام قضائية في مواجهة متهمين بالمتاجرة بالجازولين

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أصدرت محكمة الحلفايا ببحري حُكماً بالغرامة (300) ألف جنيه في مواجهة متهمين بالمتاجرة بالجازولين دون الحصول على تصديق.
وقال مصدر بالنيابة بحسب (smc) إن المتهم الأول تم ضبطه أثناء خروجه من محطة وقود بالخرطوم، فيما تم ضبط المتهم الثاني وهو عامل بنفس المحطة التي ضُبط بها المتهم الأول، مضيفاً أنه تمت محاكمتهما بالغرامة (150) ألف جنيه لكل واحد منهما، بجانب صدور حكم بالسجن لمدة عام في حالة عدم الدفع.
ودعا المصدر المواطنين للتبليغ الفوري عن أي حالات تتم للتخزين أو المتاجرة للوقود دون تصديق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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