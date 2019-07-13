حزب سياسي يستنكر المحاولات الإنقلابية ويطالب ببتر أذرع النظام البائد

إستنكر حزب الوطن المحاولات الإنقلابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد واعتبرها خيانة لأهداف ثورة 19 ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

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وطالب الأمين العام لحزب الوطن عبد العزيز النور في تصريحات صحفية بحسب وكالة السودان للأنباء – ببتر أذرع النظام البائد في كل القوات النظامية حتي لا تتكرر مثل هذه المحاولات ، مؤكداً دعم حزبه لجهود المجلس العسكري في إحداث التوافق السياسى بالبلاد وتحقيق الإجماع حول قضايا الوطن ، مشيداً بانحياز المجلس العسكري للثورة الشعبية واستجابته لنداء التغيير.

ووصف النور المحاولات الانقلابية باليائسة وتستهدف الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية داعياً كل القوى السياسية للالتفاف حول أهداف الثورة وحمايتها باعتبار أنها ذات أهداف ومرامي الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)