بالفيديو : اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان

اكتشفت مقبرة فرعونية قابعة أسفل أحد الأهرامات بالقرب من مدينة نوري، إحدى مناطق المقابر الملكية القديمة في السودان.

وتعتبر هذه المقبرة جزءاً من موقع نوري الأثري، الممتد على مساحة 170 فداناً شمال السودان، وتتكون من 3 غرف مزينة بأسقف مقوسة جميلة في حجم حافلة ركاب صغيرة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وعثر مكتشف المقبرة، عالم الآثار بيرس بول كريسمان، المتخصص في الغوص تحت الماء، على قرابين من الذهب وتماثيل مصنوعة من الزجاح غلفت بالذهب.

وفي الوقت الذي أتت فيه المياه على الزجاج من الأسفل، ظل غلاف التماثيل الذهبي الصغير في مكانه.

ويعتقد أن هذه القرابين كانت تقدم للفرعون “ناستاسين”، الذي حكم “مملكة كوش” من عام 315 إلى عام 335 قبل الميلاد.