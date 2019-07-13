الدعم السريع : ترحيب باتفاق العسكري وقوى التغيير وتصفه بالخطوة المهمة

التاريخ: 13-يوليو-2019
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رحبت قوات الدعم السريع بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري و قوى إعلان الحرية و التغيير مؤخراً ، مشيرة إلى أن الاتفاق يضع السودان في الاتجاه الصحيح.
ووصف العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بحسب وكالة السودان للأنباء – الاتفاق بالخطوة المهمة ، مبيناً بأن الحوار بين الطرفين يوضع على المسار الصحيح ، و أشار إلى أن الاتفاق أزال كل مخاوف الشعب السوداني و نقلهم إلى حالة الطمأنينة و الاستقرار.
وتمنى الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الإسراع في تكوين الحكومة الانتقالية حتى تتكامل خطواتهم نحو الأمن و الاستقرار و السلام.
و اتهم جمال البعض بالسعي لإخراج الدعم السريع من المشهد الأمني و السياسي و خلق فتنة بين المواطنين و الدعم السريع و بين الدعم السريع و القوات المسلحة .و أضاف لولا حكمة الجميع لتطورت المواقف ، و كشف جمال بأن أشخاصاً انتحلوا صفة الدعم السريع ومارسوا عمليات النهب و السلب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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