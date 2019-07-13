إكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان

قال بيرس بول كريسمان، عالم الآثار المتخصص في الغوص تحت الماء بحثا عن الآثار، إنه بذل مجهودا هائلا من أجل الوصول إلى مقبرة فرعونية تقع أسفل أحد الأهرامات في السودان.

ويعد كريسمان وفريقه أول فريق آثار يدخل تلك المقبرة خلال المئة عام الأخيرة، بعد أن إزداد الأمر صعوبة في الوصول إليها خلال تلك الفترة، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وصرح كريسمان، أن هذا هو البحث الأثري الأول من نوعه الذي أجري تحت الماء في منطقة نوري الأثرية وهي منطقة المقابر الملكية القديمة في السودان.

وقال كريسمان: تلك القرابين المصنعة من الذهب كانت لا تزال موجودة 《في المقبرة.

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هذه التماثيل الصغيرة المصنوعة من الزجاج غُلفت بالذهب، وبينما دمرت المياه الزجاج من القاعدة، ظل الغلاف الذهبي المقشور في مكانه.

ويعتقد كريسمان أن هذه القرابين كانت تقدم للفرعون {ناستاسين}، الذي حكم مملكة كوش لفترة قصيرة، وذلك من عام 335 إلى عام 315 قبل الميلاد.

وتقول كريستين رومي، عالمة الآثار المتخصصة في البحث الأثري تحت الماء، إنه كان من الممكن أن يُسرق هذا الغلاف الذهبي لولا إرتفاع منسوب المياه.