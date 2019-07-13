العسكري السوداني: لسنا أعداء "قوى التغيير"

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، أن “المجلس ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير بل شريك”.
وفي كلمة أمام تجمع جماهيري بمدينة حجر العسل، تعهد المسؤول السوداني، السبت، “بمحاسبة أي فاسد”.
وتقع مدينة حجر العسل في أقصى جنوب ولاية نهر النيل، وتعتبر مدخل الولاية من الجنوب، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 100 كيلو متر شمالاً.
وقال حميدتي إن “انحيازنا للثورة لم يكن من فراغ”، مشددا على “ضرورة السير للأمام، وعدم الالتفات للخلف”.
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