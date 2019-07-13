قال وزير خارجية بريطانيا إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله.
وحسب "رويترز" قال هانت إن ظريف أبلغه "حرص إيران على حل أزمة الناقلة التي احتجزت بجبل طارق وعدم التصعيد".
وقال هانت لظريف إن بريطانيا "ستسهل إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية من جبل طارق إذا ما تلقت ضمانات بأنها لن تتجه إلى سوريا".
وأكد الوزير البريطاني إنه سيسهل الإفراج عن الناقلة إذا حصل على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا بعد الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: سنفرج عن ناقلة النفط الإيرانية إذا ضمنا أنها لن تتوجه إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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