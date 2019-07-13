مقتل 4 من داعش بقصف للتحالف في نينوى

أعلنت القوات العراقية مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت، بقصف للتحالف الدولي في نينوى.
وقالت خلية الإعلام الحربي العراقي في بيان وفق السومرية نيوز، إنه "وفق معلومات دقيقة، قتل 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف ضمن محافظة نينوى".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، الإثنين الماضي مقتل 16 إرهابياً بقصف لطائرات التحالف الدولي في منطقة وادي الكصب، بمحافظة نينوى.
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