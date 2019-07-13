أوكرانيا ومقدونيا الشمالية توقعان اتفاقية للتأشيرة الحرة

وقعت السفيرة الأوكرانية لدى مقدونيا الشمالية ناتاليا زادوروجنوك، ووزير الخارجية المقدوني الشمالي نيكولا دميتروف اتفاقية التأشيرة الحرة الثابتة بين البلدين اليوم (السبت).

وقالت السفارة الأوكرانية في مقدونيا الشمالية وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن الاتفاقية من المقرر أن تُفعل بشكل دائم، إذ أنه لن يكون هناك حاجة لإطالة أمد الاتفاقية الحالية بشكل سنوي.

وكشفت زادوروجنوك أن هذه الاتفاقية الجديدة ستحل محل الاتفاقية القديمة حول التأشيرة الحرة التي كانت تتطلب تمديدا سنويا.

ومن جانبه، قال دميتروف إنه "من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة تكثيف التعاون خاصة في المجال الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاتصالات بين البلدين وكذلك تنمية السياحة".

وكانت المحادثات النهائية بين البلدين حول هذا الشأن قد انطلقت مطلع العام الجاري.