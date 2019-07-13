البحرية المغربية تنقذ 161 مهاجرا بالمتوسط

أعلنت البحرية المغربية صباح اليوم السبت، عن إنقاذ 161 مهاجرا بطريقة غير قانونية في مياه المتوسط.
وأكدت البحرية أنها أنقذت سبعة مراكب كانت تقل المهاجرين من عدة دول إفريقيا حاولوا الوصول إلى إسبانيا عبر المتوسط. وأضافت البحرية المغربية أنها تدخلت عندما واجهت مراكب المهاجرين صعوبات في عرض البحر جراء سوء الأحوال الجوية.
كما قامت البحرية بتقديم المساعدات للهاجرين بعد إسعافهم وتقديمهم للسلطات من أجل إجراء الترتيبات الإدارية تجاههم.
يذكر أن سواحل المتوسط تعرف موجة كبيرة من القوارب التي تحاول الوصول إلى الضفة الأوروبية من المتوسط، والتي خلفت مئات الآلاف من الضحايا حسب تقارير الأمم المتحدة
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