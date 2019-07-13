أفادت هيئة إدارة الإطفاء في الكويت عن حريق شب في مبنى بمنطقة المهبولة ما أدى إلى مصرع ثلاثة وافدات آسيويات وإصابة آخرين بجروح مختلفة. ونشرت الإدارة العامة للإطفاء عبر حسابهم الرسمي في "تويتر" صورا للحريق والفرق الإطفائية التي باشرت إخماد النيران التي ألحقت أضرارا كبيرة. وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء، اليوم السبت في بيان أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الإطفاء في تمام الساعة 12:27 صباحا يفيد بوقوع حريق عمارة ووجود عدد من الأشخاص المحتجزين، ما دعا إطفائي مراكز المنقف والفحيحيل والانقاذ الفني إلى التعامل معه. وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصرع ثلاث أجنبيات وإصابة آخرين في حريق مبنى سكني بالكويت (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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