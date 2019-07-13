5 دول عربية في قائمة أكبر احتياطات الذهب بالعالم

الخليج 365 :

أعلن المجلس العالمي للذهب قائمة الدول الـ100 التي تملك الاحتياطي الأكبر للذهب حول العالم؛ حيث ضمت القائمة 5 دول عربية بينها المملكة العربية السعودية.

واحتلت المملكة المركز الأول عربيًا والـ 16 عالميًا بامتلاكها 323 طنًا من الذهب، تليها لبنان ثم الجزائر ثم ليبيا ثم العراق.

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وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب، تليها ألمانيا ثم إيطاليا ثم فرنسا في المرتبة الرابعة.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، واصلت أعلى 10 بنوك مركزية امتلاكها لأكبر احتياطيات الذهب من دون تغيير حيث تربعت الولايات المتحدة على المركز الأول بأكثر من 8000 طن من الذهب في خزائنها – أي أكثر من ضعف احتياطي الذهب في ألمانيا (3370 طن متري) وأكثر من ثلاثة أضعاف احتياطي الذهب في إيطاليا (2 ، 452 طن متري) وفرنسا (2 ، 436 طن متري). واحتلت روسيا المرتبة الخامسة في كمية الذهب التي تحتفظ بها.

وعلى مدار ستة أعوام متتالية ، كان البنك المركزي الروسي أكبر مشتر للذهب ، حيث زاد من مقتنياته بمقدار 224 طناً في عام 2017 وتجاوز الصين ليحتل المركز الخامس ، وفقًا لمسح “جي إف إم إس” للذهب.