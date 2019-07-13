“6” طائرات تنقل المشجعين لحضور مباراة نيجيريا برعاية الجيش الجزائري

الخليج 365 :

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنّه تمّ تخصيص ست طائرات من أجلّ نقل مشجعين إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور مباراة المنتخب المرتقبة غدًا”الأحد” أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وبحسب بيانٍ صادر عن وزارة الدفاع“على إثرِ التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي لكاس أمم إفريقيا، قرّرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء (نور الدين بدوي)، تخصيص ست طائرات نقل عسكرية، لفائدة ستمئة مناصر جزائري“.

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وأكّدت وزارة الدفاع أنّ الخطوة تجئ من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام”.

وأضاف البيان “الجيش الوطني الشعبي.. نزولا عند رغبة شريحة كبيرة من فئة الشباب لحضور هذه المقابلة التاريخية، أبى إلا أن يكون في الموعد دائما إلى جانب إخوانه المواطنين“.

يشار إلى أنّ منتخب الجزائر كان قد تأهّل بركلات الترجيح بعد فوز بنتيجة “4ـ3” أمام ساحل العاج في ربع نهائي البطولة.