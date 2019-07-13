حُكام عامر.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ جمهور كوستي حسم مباراة القراقير والاكسبريس لمصلحة الاخير .
@ لولا جمهور كوستي لمنح الحكم (الرشيد) النقاط لمصلحة القراقير .
@ اختيار حكم من الخرطوم لادارة مباراة مصيريه طرفها فريق من الخرطوم واحده من اخطاء عامر عثمان المتكرره و (المقصوده)
@ اهلي عطبره اعترض على حكم المباراة (الرشيد) في الاجتماع التقليدي وقرر الانسحاب لولا حكمة مراقب المباراة (امين ابومرين)
@ الحكم الاسوأ لم يخيب الظن فظلم الاكسبريس منذ ضربة البدايه وكان اللاعب رقم (12) للقراقير .
@ ظلم الحكم غير المسبوق وانحيازه اللافت جعل الاستاد يغلى كالمرجل مسانداً للاهلي .
@ جمهور كوستي ومعه جمهور سنار (انصار ود هاشم)
@ الجمهور قذف الملعب بالدرجه التي جعلت الحكم يخشى الخروج من الملعب بين شوطي المباراة.
@ ما حدث بكوستي جرس انذار لشداد الذي وضع كامل ثقته في عامر عثمان رغم بؤس اداؤه .
@ دافعنا عن عامر كثيراً بوصفه احد افراد منظومه التغيير لكنا اخطأنا التقدير ومنحناه اكثر مما يستحق .
@ على شداد اعادة النظر في عامر وكل من وضع فيه الثقه ولم يكن يستحقها .
@ قيادة التحكيم اكبر مهدد لنجاح الموسم الجديد .
@ ما حدث في مباراة القمه وبعدها مباراة كوستي كاف لاقالة عامر من منصبه .
@ لا نزعم ان العله في الحكام بل في لجنة التحكيم .
@ قطاع الحكام يتحدث عن (اولاد عامر) الذين يحتكرون ادارة المباريات .
@ شداد الذي نعرف لن يجامل يوم ان يعرف الحقائق .
⬇ ما تردد عن اصرار الجنرال صلاح لاقصاء بشه الصغير من كشف الهلال وضع الجنرال في مواجهه مع الجماهير .
@ الجنرال لم ينف الي الان الخبر المزعج جداً للجماهير .
@ الجهاز الفني للمنتخبات الوطنيه استبعد ان يفكر مدرب عاقل في ابعاد بشه من التشكيله ناهيك عن الفريق .
@ بشه الذي صنع اغلى هدف ازرق كسب به كلاسيكو ابوظبي دخل قلوب الاهله ولن يخرج البته .
⬇ انتفدنا في زاوية الامس د. حسن على عيسى لترؤسه اجتماع مجلس الكاردينال الذي جدد فيه التزامه بالتحالف مع اندية الذيليه والتمرد .
@ لاحقاً علمت ان د. عيسي خارج البلاد منذ فتره وان مجلس الكاردينال لم يجتمع لاكثر من شهر !!
@ ترى لماذا توزيع الاخبار الكاذبه ولماذا المواصله في خداع شعب الهلال !! .
⬇ الحضور النوعي المدهش لزواج هيثم كابو اكد مكانته المجتمعيه الانيقه .
@ من غير كابو يجمع اهل الهلال والمريخ واساطين الفن والسياسه ورجال المال و الاعمال ؟
@ مليار مبروووووك مجدداً للجميل كابو .
عصفوره .
@ اللاعب الملياري الذي تورط فيه النادي الكبير تبين ان سمسار العمليه صحفي معروف.
@ الصفقه المشبوه فيها تفاصيل اخرى متعلقه بنادي خرطومي عريق وعملية تواطؤ معلومه لمتابعي دوري العاصمه .
موظف النادي (التمساح) ظل يتسلم
(20) الف جنيه في مباريات الفريق المهمه بزعم كلفة الفرقه الموسيقيه رغم إن المبلغ اقل من ذلك بكثييييير .
كانت هذه تفاصيل خبر حُكام عامر.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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