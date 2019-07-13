حُكام عامر.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ جمهور كوستي حسم مباراة القراقير والاكسبريس لمصلحة الاخير .

@ لولا جمهور كوستي لمنح الحكم (الرشيد) النقاط لمصلحة القراقير .

@ اختيار حكم من الخرطوم لادارة مباراة مصيريه طرفها فريق من الخرطوم واحده من اخطاء عامر عثمان المتكرره و (المقصوده)

@ اهلي عطبره اعترض على حكم المباراة (الرشيد) في الاجتماع التقليدي وقرر الانسحاب لولا حكمة مراقب المباراة (امين ابومرين)

@ الحكم الاسوأ لم يخيب الظن فظلم الاكسبريس منذ ضربة البدايه وكان اللاعب رقم (12) للقراقير .

@ ظلم الحكم غير المسبوق وانحيازه اللافت جعل الاستاد يغلى كالمرجل مسانداً للاهلي .

@ جمهور كوستي ومعه جمهور سنار (انصار ود هاشم)

@ الجمهور قذف الملعب بالدرجه التي جعلت الحكم يخشى الخروج من الملعب بين شوطي المباراة.

@ ما حدث بكوستي جرس انذار لشداد الذي وضع كامل ثقته في عامر عثمان رغم بؤس اداؤه .

@ دافعنا عن عامر كثيراً بوصفه احد افراد منظومه التغيير لكنا اخطأنا التقدير ومنحناه اكثر مما يستحق .

@ على شداد اعادة النظر في عامر وكل من وضع فيه الثقه ولم يكن يستحقها .

@ قيادة التحكيم اكبر مهدد لنجاح الموسم الجديد .

@ ما حدث في مباراة القمه وبعدها مباراة كوستي كاف لاقالة عامر من منصبه .

@ لا نزعم ان العله في الحكام بل في لجنة التحكيم .

@ قطاع الحكام يتحدث عن (اولاد عامر) الذين يحتكرون ادارة المباريات .

@ شداد الذي نعرف لن يجامل يوم ان يعرف الحقائق .

⬇ ما تردد عن اصرار الجنرال صلاح لاقصاء بشه الصغير من كشف الهلال وضع الجنرال في مواجهه مع الجماهير .

@ الجنرال لم ينف الي الان الخبر المزعج جداً للجماهير .

@ الجهاز الفني للمنتخبات الوطنيه استبعد ان يفكر مدرب عاقل في ابعاد بشه من التشكيله ناهيك عن الفريق .

@ بشه الذي صنع اغلى هدف ازرق كسب به كلاسيكو ابوظبي دخل قلوب الاهله ولن يخرج البته .

⬇ انتفدنا في زاوية الامس د. حسن على عيسى لترؤسه اجتماع مجلس الكاردينال الذي جدد فيه التزامه بالتحالف مع اندية الذيليه والتمرد .

@ لاحقاً علمت ان د. عيسي خارج البلاد منذ فتره وان مجلس الكاردينال لم يجتمع لاكثر من شهر !!

@ ترى لماذا توزيع الاخبار الكاذبه ولماذا المواصله في خداع شعب الهلال !! .

⬇ الحضور النوعي المدهش لزواج هيثم كابو اكد مكانته المجتمعيه الانيقه .

@ من غير كابو يجمع اهل الهلال والمريخ واساطين الفن والسياسه ورجال المال و الاعمال ؟

@ مليار مبروووووك مجدداً للجميل كابو .

عصفوره .

@ اللاعب الملياري الذي تورط فيه النادي الكبير تبين ان سمسار العمليه صحفي معروف.

@ الصفقه المشبوه فيها تفاصيل اخرى متعلقه بنادي خرطومي عريق وعملية تواطؤ معلومه لمتابعي دوري العاصمه .

موظف النادي (التمساح) ظل يتسلم

(20) الف جنيه في مباريات الفريق المهمه بزعم كلفة الفرقه الموسيقيه رغم إن المبلغ اقل من ذلك بكثييييير .