كشفت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية أن الحمولة الزائدة تهدد سلامة القيادة، تظرا لأنها تغير سلوك السيارة على الطريق.
وتقل قدرة السيارة على التسارع مع زيادة مسافة الكبح، كما يرتفع خطر تعرض السيارة للانزلاق في المنعطفات أو عند تغيير حارة السير، وهو ما يزيد من خطر وقوع حادث.
ولتجنب هذه المخاطر شدد خبراء المؤسسة الألمانية على ضرورة الالتزام بالوزن الكلي المسموح به والمذكور في أوراق السيارة. ولحساب قيمة الحمولة يتم طرح الوزن الفارغ للسيارة من الوزن الكلي.
جدير بالذكر أن الوزن الفارغ للسيارة يشمل وزن قائد السيارة بمقدار 75 كجم ومعدات السيارة وصندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير وخزان الوقود الممتلئ بنسبة 90%.
كانت هذه تفاصيل خبر الحمولة الزائدة تهدد سلامة القيادة.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.