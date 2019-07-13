أمازون تخطط لإنتاج مساعد منزلي جديد عالي الجودة

تسعى دئمًا شركة أمازون للمحافظة على هيمنتها في سوق المساعدات المنزلية بالعمل على مساعد منزلي راقي قادر على المنافسة.

في ظل التنافس الشرس الذي يشهده سوق المساعدات الصوتية المنزلية بمختلف أنواعها، تعمل شركة أمازون المهمين الحالي على هذا السوق على إنتاج مساعد منزلي جديد؛ لكن هذه المرة سيكون المنتج من الفئة الراقية وعالية الجودة لتجابه به منافستها وعلى رأسهم جوجل وآبل وفقاً لـ Bloomberge.

حيث سيكون مساعد أمازون بأبعاد ومواصفات جديدة ومختلفة عن أجهزة أمازون ايكو السابقة؛ بشكل إسطواني بقطر أوسع من سابقاته مع احتواءه على عدد أكبر من مكبرات الصوت عالية الجودة، قد تصل لـ 4 مكبرات حسب ما أفاد مقربون من الشركة.

فيما يتم العمل على المنتج الجديد تحت إشراف مختبر أمازون Lab126 المسؤول عن إنتاج وتطوير أجهزة أمازون المختلفة، والمسؤول أيضاً عن تطوير روبوت منزلي يعمل بأمازون اليكسا والذي أشرنا له في تقرير العام الماضي؛ ولا تزال الشركة تعمل عليه للحظة.

وليس من الغريب أن نرى أمازون تولي خط إنتاج المساعدات المنزلية اهتماماً كبيراً في هذه الأثناء، ولاسيما في ظل تفوق منتجاتها في هذا السوق إلا أنها مبيعاتها أصبحت أقرب للثنات منها للنمو.

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مما يعني تراجع قريب وهبوط أمازون عن القمة إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو؛ في حين أن جوجل ومساعداتها المنزلية تشهد توسعاً في هذا السوق، بالإضافة لمنتجات Sonos العاملة أصلاً بدعم من أليكسا ومساعد جوجل.

ومن جانبها رفضت شركة أمازون التعقيب على عملها على جهاز ايكو الراقي كما هو الحال بعدم التأكيد على الروبوت المنزلي أيضاً، لكن من المتوقع أن تطلق الشركة الروبوت قبل نهاية العام الجاري أما المساعد الصوتي قد يتم إطلاقه مع حلول عام 2020 حسب ما أفاد المصدر.

ومن جانب أخر كنا قد تحدثنا إبريل الماضي حول تسريبات بعمل أمازون على سماعات أذن لاسلكية، ترغب الشركة المنافسة بها في هذا السوق وأن تجد نداً لسماعات آبل AirPod المسيطرة على سوق السماعات اللاسلكية العالمي.

كما أن Bloomberg قد أشارت في تقرير مايو الماضي إلى خطة أمازون لإنتاج جهاز ذكي قابل للإرتداء، على شاكلة الساعات الذكية لتنافس أيضاًُ بهذا السوق.

لنرى بذلك أن عملاق التجارة الالكترونية الأمريكي تسعى للتوسع أكثر وأكثر في السوق العالمي، بناءً على منظومتها وخطوط إنتاجها الخاصة على غرار التسويق لمنتجات الشركات الأخرى؛ مع إيفادها بنفس الوقت تحديثات على منتجاتها المتواجدة حالية في السوق.