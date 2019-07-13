التحالف يستهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في البيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء أمس الجمعة، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقالت مصادر يمنية، إن الغارات استهدفت تعزيزات ومواقع الميليشيا الحوثية، في جبل "اكبار"، بجبهة ناطع، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأسفرت الغرات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.
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