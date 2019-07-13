وزيرالسياحة اللبناني: الهجوم المسلح يؤثر سلبا على السياحة اللبنانية

ونقلت صحيفة مستقلة على الانترنت عن جيدانيان قوله "لم نشهد أي إلغاء للحجوزات التي قام بها بالفعل السياح لكننا لم نشاهد أي تحفظات جديدة بعد الحادث الأمني."
وفي 30 يونيو حزيران، تعرضت قافلة وزير الدولة اللبناني للمهجرين صالح غريب للهجوم بينما كان متوجهًا إلى قرية قبر شمعون الجبلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه.
كما يمر لبنان حاليًا بموقف اقتصادي شديد الصعوبة ويأمل المسؤولون في جذب السياح لزيادة عائدات الدولة وتعويض الخسائر في القطاعات الأخرى.
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