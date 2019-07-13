الملك سلمان يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة

وأعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة.
وأكد آل الشيخ، أن أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز "يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم." حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية.
وبيّن، أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيرا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يأتي متوافقا مع المكانة المرموقة والرائدة التي تليق بالمملكة في العالم الإسلامي بصفتها رائدة لكل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائمًا لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.
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