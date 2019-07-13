ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”توتو ميركاتو“ الإيطالية، فإن اللاعب غادر المعسكر لعدم ارتياحه في الاستمرار ضمن المجموعة، التي لن يكمل معها الموسم المقبل.
وقرر اللاعب العودة إلى ميلانو وسوف يتدرب بشكل منفصل مع مدرب شخصي؛ بسبب أنه يعرف استحالة استمراره في الفريق.
وأعلن إنتر ميلان بشكل رسمي أن إيكاردي خارج حسابات النادي في الموسم المقبل، بينما يعد يوفنتوس هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ولكن دون تقديم أي عرض حتى الآن.
يذكر أن إيكاردي قد عاش موسمًا عصيبًا مع فريقه، شهد خلافات كبيرة نتج عنها سحب شارة القيادة من اللاعب وتجميده.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: إيكاردي غادر معسكر إنتر ميلان ويتدرب منفردًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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