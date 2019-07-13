زعيمة المعارضة الإيرانية: النظام لا يستطيع التخلي عن الإرهاب

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن النظام الإيراني لا يستطيع التقدم للأمام أو التخلي عن الإرهاب أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.

ووصفت رجوي في كلمتها أمام مؤتمر المعارضة الإيرانية بألبانيا النظام الإيراني في طهران بـ"المصرف المركزي للإرهاب".

وتحيي المقاومة الإيرانية، منذ الجمعة، في ألبانيا ذكرى 120 عاما من نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، بفعاليات تتضمن مؤتمرات وندوات تشرح دور المقاومة الإيرانية خلال عقود من النضال ضد السياسات القمعية داخل البلاد، فضلا عن قمع الحراك الشعبي إزاء بدء حياة ديمقراطية قائمة على السيادة الشعبية.

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وأكدت مريم رجوي، خلال مشاركتها في إحياء المقاومة الإيرانية، السبت، أن الشعب الإيراني كان الضحية الرئيسية للبرنامج النووي، مشددة على أن حكم النظام الإيراني لمدة 40 عاما أسفر عن مآسٍ ومذابح.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني يريد من خلال إثارة التوترات إجبار العالم على التراجع عن العقوبات.

وتابعت: "لن يستطيع النظام الإيراني الهرب من مصيره المحتوم وهو السقوط".