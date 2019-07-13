أوغندا والإمارات العربية المتحدة تتوصلان إلى اتفاق بشأن العمل الخارجي

وقعت أوغندا والإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم من شأنها توجيه العمل الخارجي إلى دولة الشرق الأوسط.

وقالت جانات موكوا، وزيرة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية في أوغندا، للصحفيين إن البلدين توصلتا إلى اتفاق في 26 يونيو في محاولة لتوفير الحماية للعمال المهاجرين الأوغنديين.

وقال مكويا "الإمارات العربية المتحدة كانت أكبر وجهة لمعظم العمال المهاجرين الأوغنديين. وبدون تعهد مع الإمارات، لم تكن حماية العمال المهاجرين ورفاهيتهم سهلة للغاية"، مشيرًا إلى أن العمل غير المنظم قد منح مجالًا غير قانوني التجنيد والاتجار والاستغلال.

كما قالت إنه مع الاتفاق المعمول به، سيتم خلق فرص عمل أكثر تنظيما وآمنة.

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و أضافت "يتم تحديد شروط وأحكام توظيف العمال الأوغنديين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل. علاوة على ذلك، سيتم توقيع العرض الذي انعكس على العقد من قبل الطرفين قبل مغادرة العامل من أوغندا قال مكويا وهو يسلط الضوء على بعض بنود مذكرة التفاهم.

وقالت إنه بعد توقيع الاتفاقية، طلبت الإمارات من أوغندا تزويد 80،000 عامل في السنوات الـ 12 المقبلة.

وقال موكويا إن أوغندا وقعت بالفعل اتفاقيتين ثنائيتين بشأن توظيف وتوظيف العمال المهاجرين الأوغنديين مع الأردن والمملكة العربية السعودية.