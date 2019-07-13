الوسيط الإفريقي: تأجيل اجتماع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للغد

قال الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، إنه تم تأجيل الاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان للتوقيع على الإعلان الدستوري إلى يوم غد للمزيد من التشاور.

وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، قال في تصريح أمس أن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع اليوم السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، ولكن تم التأجيل.

