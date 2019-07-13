الحزب الاتحادي: ندعم جهود الوساطة وندعو لاتفاق دون اقصاء

أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، دعم حزبه الوساطة الاثيوبية الافريقية المشتركة من اجل تجاوز الخلافات بين الفرقاء السودانيين.

وقال خلال لقائه اليوم السبت، مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد ليباد، "تلقينا أفكار واضحة من الوسيط حول عملية التفاوض الراهن وضرورة دعمها وفتح شراكة واسعة لكل القوى الوطنية بعيدا عن الاقصاء".

ودعا الى ضرورة الإسراع في التوصل للاتفاق لسد الفراغ السياسي والدستوري، وتشكيل حكومة قادرة على تيسير أمور الدولة ورعاية شؤون المواطنين وحفظ الأمن.

وشدد الميرغني على ضرورة أن يتسع المجال للجميع للإسهام في نجاح المرحلة الانتقالية، حتى لا يصبح الاتفاق ثنائياً.

وأضاف أكدنا للوسيط الإفريقي أن حزبه يرفض الإقصاء ويستمع لكل الأطراف، ويدعم الاتفاق من حيث المبدأ.

