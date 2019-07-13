وقال خلال لقائه اليوم السبت، مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد ليباد، "تلقينا أفكار واضحة من الوسيط حول عملية التفاوض الراهن وضرورة دعمها وفتح شراكة واسعة لكل القوى الوطنية بعيدا عن الاقصاء".
ودعا الى ضرورة الإسراع في التوصل للاتفاق لسد الفراغ السياسي والدستوري، وتشكيل حكومة قادرة على تيسير أمور الدولة ورعاية شؤون المواطنين وحفظ الأمن.
وشدد الميرغني على ضرورة أن يتسع المجال للجميع للإسهام في نجاح المرحلة الانتقالية، حتى لا يصبح الاتفاق ثنائياً.
وأضاف أكدنا للوسيط الإفريقي أن حزبه يرفض الإقصاء ويستمع لكل الأطراف، ويدعم الاتفاق من حيث المبدأ.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الاتحادي: ندعم جهود الوساطة وندعو لاتفاق دون اقصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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