الفنان الكبير أبو عركي البخيت يعود لصالات الأفراح بنيولوك مختلف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاد الفنان “أبو عركي البخيت” للغناء من جديد بعد توقف استمر طويلاً، وشارك في إحياء حفل زواج الإعلامي “هيثم كابو” وقد ظهر أبو عركي “بنيولوك” مختلف ومعنويات مرتفعة، وبانت عليه علامات السعادة بعد نجاح الثورة السودانية، وزوال النظام السابق الذي قاطع بسببه أبو عركي هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية لثلاثين عاماً. وقدم أبو عركي الذي ارتدى بدلة “فل سوت” بحسب صحيفة المجهر، أغنية (يا نورا النوار)، وشهد حفل الزواج مبعوث الاتحاد الإفريقي محمود درير وعمر الدقير وأزهري محمد علي وصلاح ولي.

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