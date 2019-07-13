العطا: خلايا المحاولات الانقلابية تنتمي إلى النظام القديم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية للإطاحة بالمجلس و”قوى إعلان الحرية والتغيير” من المشهد السياسي.

وقال العطا في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” إنّ إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرّف.

وشدّد على أنّه كان يمكن أنّ يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه.

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وأوضح العطا أنّ المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها، وأشار إلى أنّ هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل.

وقال” بحمد لله تم التعامل معها”.

وكشف العطا عن أنّ هذه الخلايا تنتمي إلى النظام القديم.