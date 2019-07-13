السلطات تضبط 2طن من الخضر والفواكه التالفة بسوق الأبيض

في اطار الحملات التي تقوم بها ادارة النظام العام والمخالفات بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان تمكنت الادارة من ضبط 2طن من الخضر والفواكه التالفة بمنطقة السوق الكبير بمدينة الابيض .

وقال الضابط الاداري محمود بكري حامد مدير ادارة النظام العام والمخالفات ان ادارته تعمل جاهدة في مكافحة الظواهر السالبه بالاسواق المختلفة بمناطق المحلية النائية.

واضاف ان الكميات التي ضبطت تمت من الباعة الجائلين والتي يتم عرضها على الارض.

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واشار الى ان الحملات ساهمت كثيرا في دخول عربات النفايات الي منطقة وسط سوق الابيض الكبير والاسواق الفرعية بالمدينة.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء – إن هذه الحملات تأتي باشراف مباشر من الاستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان الذي ظل يتابع يوميا الجهود التي تقوم بها ادارة النظام العام بالمحلية لافتا إلى أن ادارته تمكنت تحقيق العديد من الانجازات في مجال الضبطيات في الخضر والفاكهة التالفة كاشفاً انه تم ضبط 2طن ونص في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.

واستعرض سيادته الانجازات المختلفة التي تمت خلال الفترة الماضية والتي ساهمت كثيرا في دفع مسيرة العمل في مجال النظام العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)