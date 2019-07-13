التاريخ: 13-يوليو-2019
26 مشاهدة
في أحد المصانع والشركات الكبرى بالخرطوم وبسبب خلافات قديمة بينهما كان الشاب محمد عباس يؤدي الصلاة في خشوع تام قام أحد المتهمين ، والعامل البسيط في الركعة الأخيرة بصب بنزين عليه واشتعال النار مما أدى لتعرض الشاب لحريق في اليدين ، وقد التهمت النيران يديه مما أدى لحدوث حريق كامل في اليدين .
وفور ابلاغ الشرطة بالخرطوم تحرك أفرادها وبمساعدة ادارة الشركة تم نقل العامل المصاب برفقة الأورنيك الجنائي لمستشفى بحري وحدة الاصابات والطوارئ حيث تم نقله الى وحدة جراحة التجميل وتم حجزه بالمستشفى .
وبحسب صحيفة الدار أن البروف أسامة مرتضى بارع في علاج كبرى حالات الحريق بحس طبي رائع ،فيما تمكنت الشرطة دائرة الاختصاص من القبض على المتهم وفتح بلاغ في مواجهته وأودع الحراسة للتحقيق معه حول ملابسات القضية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر متهم يسكب البنزين ويشعل الكبريت في جسد زميله العامل بأحد الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.