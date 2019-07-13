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متهم يسكب البنزين ويشعل الكبريت في جسد زميله العامل بأحد الشركات

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 13-يوليو-2019

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متهم يسكب البنزين ويشعل الكبريت في جسد زميله العامل بأحد الشركات

في أحد المصانع والشركات الكبرى بالخرطوم وبسبب خلافات قديمة بينهما كان الشاب محمد عباس يؤدي الصلاة في خشوع تام قام أحد المتهمين ، والعامل البسيط في الركعة الأخيرة بصب بنزين عليه واشتعال النار مما أدى لتعرض الشاب لحريق في اليدين ، وقد التهمت النيران يديه مما أدى لحدوث حريق كامل في اليدين .

وفور ابلاغ الشرطة بالخرطوم تحرك أفرادها وبمساعدة ادارة الشركة تم نقل العامل المصاب برفقة الأورنيك الجنائي لمستشفى بحري وحدة الاصابات والطوارئ حيث تم نقله الى وحدة جراحة التجميل وتم حجزه بالمستشفى .

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وبحسب صحيفة الدار أن البروف أسامة مرتضى بارع في علاج كبرى حالات الحريق بحس طبي رائع ،فيما تمكنت الشرطة دائرة الاختصاص من القبض على المتهم وفتح بلاغ في مواجهته وأودع الحراسة للتحقيق معه حول ملابسات القضية .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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