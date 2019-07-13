أمر قبض في مواجهة امراة بعد ضبطها بحوزتها كوكايين داخل شقة

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أمرت محكمة الخرطوم شمال بالقبض على امراة متهمة بحيازة المواد المخدرة تم ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين داخل شقة بحوزتهم عدد 4 كيلو من مادة الكوكايين المخدرة ،كما تم ضبط الضامن وحددت جلسة أخرى للسير في اجراءات المحاكمة .
وبحسب صحيفة الدار تعود التفاصيل ، عندما تحصلت شرطة المكافحة على معلومة تفيد أن بحوزة المتهمين كميات من المواد المخدرة داخل احدى الشقق بالخرطوم وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات الدقيقة تمت المداهمة والقبض على المتهمين كما وضعت المعروضات في البلاغ وبواسطة النيابة حول الملف للمحكمة وحددت جلسة لمواصلة الجلسات ومن ثم الفصل في القضية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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