(قطعة حشيش) تشعل نيران الفتنة بين مذيعة وأسرتها

هددت أسرة مذيعة معروفة، كريمتها بطردها من المنزل بعد عثورهم على (قطعة حشيش) داخل غرفتها، ونقلت مصادر مطلعة عن احتدام الخلاف بين المذيعة وشقيقها الذي قام بضربها وهددها بطردها وفتح بلاغ في مواجهتها حتى ترجع إلى صوابها، لكن تدخلت الأجاويد وأثنت شقيقها عن فكرة البلاغ والطرد من المنزل، إلا أنه خيرها بين البقاء في المنزل وترك العمل أو مغادرة الأسرة لتعيش حياتها كما تريد بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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