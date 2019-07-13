عريس يبكي وجعاً بسبب مهاب عثمان

أصابت الحسرة عريس الأسرة العريقة بمدينة أم درمان بسبب المغني مهاب عثمان الذي اختارته الأسرة ليتغنى لهم في حفل زفاف نجلهم، إلا أن المغني رفع سقف العداد بشكل خرافي، وبعد أجاويد تنازل لهم عن شيء بسيط من العداد.
وفي اليوم الموعود تأخر عن الميقات المحدد وبدأ وصلته الغنائية بشكل باهت وكأنه يتغنى لأول مرة حسب حديث مصدر مطلع من الأسرة، الشيء الذي جعل العريس يبكي وجعاً ويتأسف على أمواله التي ضاعت بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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