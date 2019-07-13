متهم يضرب بصلة الرحم عرض الحائط ويسدد ثلاث طعنات لشقيقه الأصغر

التاريخ: 13-يوليو-2019
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بشارع واحد بمحلية شرق النيل مدينة البشير سدد الشقيق الأكبر لشقيقه الأصغر أكثر من ثلاث طعنات في الرأس ، وتشير الوقائع الحزينة حيث وقع خلاف عادي وبسيط بين الأخ الأكبر وشقيقه الأصغر نصر الدين علي واشتد الخلاف بينهما لم يتمالك الشقيق الأكبر أعصابه واستخرج سكيناً كان يخفيها بين طيات ملابسه وسدد ثلاث طعنات لشقيقه الأصغر مما أدى لسقوط الشقيق الأصغر وهو يسبح في بركة من الدماء بسبب الاعتداء وفور ابلاغ الشرطة دائرة الاختصاص بشرق النيل تحرك أفرادها نحو الموقع .
وبحسب صحيفة الدار بمساعدة الجيران والأهل تم نقل الشقيق المجني عليه لمستشفى بحري وحدة الاصابات والطوارئ حيث قرر الأطباء حجز الشقيق لتلقى العلاج فيما تمكنت شعبة المباحث من القاء القبض على المتهم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 139 الأذى الجسيم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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