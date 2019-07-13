كشف شهود عيان عن وقوع اشتباك لفظي بين مدير عام فضائية مشاهدة ومدير البرامج بسبب نقاش حاد حول الدورة البرامجية للمحطة وسوء اختيار مدير البرامج لأشياء لا تتوافق مع الوضع الراهن للبلاد، إلا أن مدير البرامج رفض التوجيه، ناعتاً المدير بأسوأ الألفاظ قائلاً: (أنت ذاتك كفاك مدتك الافتراضية انتهت)..! الشيء الذي كان بمثابة مفاجأة للمدير العام، وجاءت ردة فعله أقوى في الحديث، وحاول الحضور بالمحطة التدخل بعد أن ارتفع صوت الاثنين، وأفلح مخرج مقرب لمدير البرامج بحسب صحيفة السوداني، من فض النقاش الذي لم ينته بعد تهديد مدير البرامج للمدير العام بالإطاحة به قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)