مبارك الفاضل: اخترقت مكاتب البشير ونافع عبر “المصادر والعلاقات والأموال”

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل عن اختراقه لمكاتب الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع والحصول على معلومات من داخلها، وقال إنه اخترق مكاتب البشير ونافع عبر ما سماه بـ”المصادر والعلاقات والأموال”.

وأفصح الفاضل بحسب صحيفة السوداني، خلال حديثه في برنامج “حوار مفتوح”، الذي بثته قناة النيل الأزرق أمس، عن اختراق نافع لمكتبه للحصول على معلومات، وصوب الفاضل انتقادات حادة للنائب الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، وحمله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، وقال: “علي عثمان غطس البشير عندما قام بتعديل خطابه الأخير بشأن عدم الترشح مرة أخرى”.

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وأشار إلى تفاصيل علاقته بالفريق أول بكري حسن صالح، وأضاف: (بكري يثق فيني وكنت بتعامل معاهو بشفافية)، مؤكداً أنه لم يحرض بكري للانقلاب على البشير، وتابع: (الفرصة كانت متاحة لبكري للانقلاب على البشير لكنه كان وفي). وأقر بأنهم واجهوا صراعاً داخل الحكومة، مؤكداً أن الاقتصاد كان أحد ضحايا ذلك الصراع، وقال إن (قوش) يمتلك مصادر داخل أحزاب المعارضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)