مدير “سودانير” يوضح أسباب صيانة الطائرة الـ(ايرباص) بالخارج

أعلن مدير الخطوط الجوية السودانية (سودانير) ياسر تيمو، أن طائرة الشركة التي غادرت البلاد بغرض الصيانة إلى أوكرانيا أمس تقدر تكلفة صيانتها بـ(700) ألف دولار، ونفى أن تكون تكلفتها ملايين الدولارات.

وشرح في تصريح لــ(سونا) أمس، أن تكلفة الصيانة تنقسم إلى شقين صيانة روتينية قدرت من مركز الصيانة في أوكرانيا بحوالي (350) ألف دولار وصيانة غير روتينية قدرت عن طريق مسئولي الهندسة والصيانة في سودانير بحوالي (350) ألف دولار.

وأوضح ياسر بحسب صحيفة الجريدة، أن مركز صيانة الشركة غير مصدق لها بالقيام بالصيانة الكبرى لهذا الطراز لعدم توفر المعدات ونقص الخبرات المطلوبة لمثل هذا النوع من الصيانة. وتوصلت دراسة إلى أن إجراء صيانة بواسطة شركة معتمدة من الطيران المدني تعمل خارج السودان أقل تكلفة وتتم في أقصر زمن- وفق ما ذكر تيمو-.

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وأبان أن توفير المعدات المطلوبة داخليا بجانب العمالة يقدر بنحو (800) ألف دولار فيما تقدر التكلفة خارج البلاد بحوالي (235) ألف دولار إضافة إلى المصروفات الإدارية حوالى (100) ألف دولار فيما تستغرق الصيانة خارج البلاد (40) يوماً وفي السودان ثلاثة أشهر وأشار إلى أن هناك مهندسين قد رافقا الطائرة ليس من بينهما إداري وأن لدى الشركة تجربة سابقة في صيانة الإيرباص داخل السودان كلفتها مبالغ طائلة وان شركة الإيرباص قد وجهتها وأوصتها بأن تتم الصيانة خارج السودان لحين تأهيل مركز الصيانة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)