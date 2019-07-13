العثور على جثة شخص متوفي في الشارع العام في ظروف غامضة بأم بدة

التاريخ: 13-يوليو-2019
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عثرت شرطة غرب الحارات قسم الحارة (59) على جثة متوفي في الشارع العام في ظروف غامضة في أم بدة الحارة (59) غرب الحارات ، وبعد العثور على الجثة تحرك تيم مسرح الحادث الى موقع الجثة وتحريزه وعمل جميع الاجراءات الفنية اللازمة ، وتم تحويل الجثة الى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودون بلاغ بالقسم تحت المادة 51 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة .
وبحسب صحيفة الدار باشرت الشرطة تحرياتها بقيادة مدير القسم العقيد صلاح نجم الدين للتحري حول الجثة والكشف عن وجود أي شبه جنائية ومازالت النحريات مستمرة حول البلاغ .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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