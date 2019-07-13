العثور على جثة شخص متوفي في الشارع العام في ظروف غامضة بأم بدة

عثرت شرطة غرب الحارات قسم الحارة (59) على جثة متوفي في الشارع العام في ظروف غامضة في أم بدة الحارة (59) غرب الحارات ، وبعد العثور على الجثة تحرك تيم مسرح الحادث الى موقع الجثة وتحريزه وعمل جميع الاجراءات الفنية اللازمة ، وتم تحويل الجثة الى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودون بلاغ بالقسم تحت المادة 51 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة .

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وبحسب صحيفة الدار باشرت الشرطة تحرياتها بقيادة مدير القسم العقيد صلاح نجم الدين للتحري حول الجثة والكشف عن وجود أي شبه جنائية ومازالت النحريات مستمرة حول البلاغ .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )