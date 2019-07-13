اتهام زوج بشراء أدوات منزلية لزوجته بعشرين مليار

التاريخ: 13-يوليو-2019
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قامت شرطة الخرطوم بالقاء القبض على أحد المواطنين وذلك بتحريره لشيك بقيمة عشرين مليار من الجنيهات بالقديم وعند تقديم الشاكي للشيك بالبنك ارتد لعدم وجود رصيد وكان الشاكي قد أفاد في أقواله بأن المتهم قام بأخذ أواني منزلية مدعياً بأنه اشتراها للزوجة وبالقبض على الزوج أفاد في بلاغه بأنه من غير الممكن أن يشتري أدوات منزلية لزوجته بقيمة عشرين مليار.
وبحسب صحيفة الدار يظل المتهم داخل الحراسة لحين اثبات عدم شرائه لأدوات منزلية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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