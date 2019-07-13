السفير البريطاني: الدور العسكري عامل هام في الانتقال والاتفاق السياسي

التاريخ: 13-يوليو-2019
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قال السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق، إن الدور العسكري سيكون عاملاً هاماً في نجاح أو فشل الفترة الانتقالية في السودان، وأكد عدم أغفاله دور الجيش في عملية الانتقال والاتفاق السياسي.
وأوضح صديق في تغريدة على حسابة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الاتفاق سيعطي المدنيين فرصة لبدء اتخاذ القرار والتأثير على مسار الانتقال، و أشار إلى انتقاد بعض القوى للاتفاق الذي تم لأنه يعطي الجيش دوراً أكبر مما يجب، وشدد على ضرورة إشراك المؤسسة العسكري في أي اتفاق يتم، وأضاف أن لا أحد يرغب بأن يكون مسؤولاً عن فشل الاتفاق، وصرح باهتمامه بنجاح الاتفاق.
وجدد السفير البريطاني بالخرطوم بحسب صحيفة الجريدة، ضمان جهود بلاده لدعم انتقال ناجح إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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