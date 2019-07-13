التاريخ: 13-يوليو-2019
30 مشاهدة
كشفت مصادر أن ما يعطل التوافق على الصيغة النهائية لمسودة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مطالبة الأخير بتحويل السلطة على وزارة الدفاع من مجلس الوزراء إلى المجلس السيادي.
وأكدت مصادر مطلعة أمس الأول، أن المجلس العسكري رفض حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية، وصرحت المصادر أن المجلس العسكري دعا لتجريد المجلس التشريعي المرتقب من أي صلاحيات تشريعية في الفترة الانتقالية.
ووصف قيادي بقوى الحرية والتغيير _فضل حجب اسمه_ بحسب صحيفة الجريدة، مطالبات المجلس العسكري بعرقلة التوصل لاتفاق والتوقيع عليه، وقال إن إنشاء المجلس التشريعي بدون صلاحيات سن القوانين يعني الإبقاء على البينة القانونية المشوهة التي صنعها نظام الإنقاذ، واستنكر إحالة وزارة الدفاع للمجلس السيادي وقطع بأن كل هذه الأشياء تم التوافق عليها سابقاً ولكن المجلس العسكري يريد تأخير التوقيع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أسباب تأخر التوافق على صيغة نهائية لمسودة الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.